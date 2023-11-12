Судейство
Сегодня, 21:11
На 60-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Спартак» — «Ростов» судья Кирилл Левников ошибочно не вынес предупреждения Николаю Комличенко и Хесусу Медине.
Ростовчанин прыгнул в ноги Даниилу Денисову, сыграл грубо и сбил спартаковца. Арбитр был обязан показать Комличенко желтую карточку. Для нападающего она стала бы четвертой в турнире — он получил бы автоматическую дисквалификацию на одну игру.
В том же эпизоде должен был получить предупреждение спартаковец Хесус Медина. Он характерным жестом выпрашивал карточку для Комличенко.