«Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи» примут участие в Зимнем Кубке РПЛ

«Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи» примут участие в Зимнем Кубке РПЛ, сообщает пресс-служба лиги.

«Мы планируем, что Зимний кубок РПЛ станет регулярным турниром межсезонья. Не исключаю, что с каждым годом состав участников, а, может быть, и их география будут расти. Планируя новый турнир, лига не только помогает клубам найти спарринг-партнеров на сборы, но и дарит положительные эмоции болельщикам. Зимнюю паузу заполнит новый кубок», — приводит пресс-служба РПЛ слова президента лиги Александра Алаева.

Турнир пройдет в рамках зимних сборов в Абу-Даби (ОАЭ) с 1 по 11 февраля.

После 17 туров сезона-2022/23 в РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице с 36 очками. «Ростов» с 35 очками идет третьим, «Краснодар» с 25 очками — на восьмой строчке. «Сочи» занимает девятое место с 25 очками, уступая краснодарцам по дополнительным показателям.