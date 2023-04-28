Мостовой о матче «Спартак» — «Ростов»: «Буду следить, за кого будет судья»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ между красно-белыми и «Ростовом».

«Принципиальность этой встречи в том, что судьи до такой степени чудят... «Ростов» со «Спартаком» борется за второе-третье место, ЦСКА — «Ахмат» за четвертое-пятое. Однако в основном под прицелом будут судьи, потому что они слишком много на себя взяли и слишком много решают. Когда буду смотреть матч, буду следить, за кого судья будет завтра», — сказал Мостовой «СЭ».

«Спартак» примет «Ростов» на своем поле 29 апреля. Начало матча — в 19.30 мск.

После 24 туров «Спартак» и «Ростов» занимают третье и второе места в турнирной таблице с 48 и 49 очками соответственно.

Ранее экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци заявил Sport24, что молодые игроки красно-белых дерградируют. В частности, речь шла о Данииле Денисове, Михаиле Игнатове и Даниле Пруцеве.