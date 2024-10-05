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Сегодня, 20:57

«Спартак» разгромил «Ростов» в домашнем матче РПЛ

Алина Савинова
Шамар Николсон (слева) и Кристофер Мартинс (справа).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Спартак» дома одержал крупную победу над «Ростовом» в матче 11-го тура РПЛ — 3:0.

Счет на 29-й минуте игры открыл Наиль Умяров. Через пять минут Шамар Николсон увеличил преимущество хозяев, а в добавленное к первому тайму время нападающий забил второй гол и сделал счет разгромным.

«Спартак» набрал 19 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, обойдя ЦСКА, у которого 17 баллов и еще один матч в запасе. «Ростов» (12 очков) сохраняет девятое место. Команда Валерия Карпина не забивает в четвертом матче РПЛ подряд.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
05 окт, 19:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
3:0
Ростов

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)

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