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Сегодня, 18:30

«Спартак» — «Ростов»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

Бесплатная видеотрансляция игры РПЛ «Спартак» — «Ростов» на «Матч ТВ» начнется в 19.00 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Гильермо Абаскаль.
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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12 ноября московский «Спартак» примет на своем поле «Ростов» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу. Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 19.30 по московскому времени.

Канал «Матч ТВ» бесплатно покажет видеотрансляцию «Спартак» — «Ростов» в прямом эфире на ТВ и на сайте matchtv.ru. Начало — в 19.00 мск. Ключевые события игры будут доступны в матч-центре «СЭ».

Красно-белые под руководством испанца Гильермо Абаскаля набрали 21 балл, занимая седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» Валерия Карпина располагается на 11-й строчке с 17 очками.

В последний раз команды встречались друг с другом 29 апреля 2023 года. Тогда «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) в 25-м туре РПЛ.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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