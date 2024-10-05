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Сегодня, 17:45

«Спартак» — «Ростов»: смотреть трансляцию матча РПЛ онлайн

«Спартак» сыграет с «Ростовом» в матче 11-го тура РПЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Спартак» и «Ростов» встретятся в 11-м туре чемпионата России в субботу, 5 октября. Игра на «Лукойл Арене» в Москве начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет канал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru, трансляция начнется за 45 минут до стартового свистка. Также смотреть игру РПЛ можно на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в ретрансляции федерального телеканала).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игры «Спартак» — «Ростов». Основные события встречи можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
05 окт, 19:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Ростов

В 10 матчах РПЛ-2024/25 «Спартак» набрал 16 очков, а «Ростов» — 12. В 10-м туре красно-белые уступили «Локомотиву» (1:3), а ростовчане проиграли «Акрону» (0:2).

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)

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