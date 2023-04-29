Сегодня, 18:23
«Спартак» и «Ростов» объявили стартовые составы на матч 25-го тура чемпионата России.
«Спартак»: Селихов, Джикия, Тавареш, Дуарте, Зобнин, Игнатов, Литвинов, Денисов, Мартинс, Промес, Соболев.
Запасные: Максименко, Чернов, Классен, Рыбус, Зиньковский, Бальде, Мозес, Николсон, Зорин, Пруцев, Хлусевич.
«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Лангович, Сильянов, Мелехин, Миронов, Тугарев, Глебов, Щетинин, Комаров, Комличенко.
Запасные: Медведев, Цулая, Терентьев, Прохин, Бочаров, Уткин, Мельников, Ковальков, Селява, Голенков.
Начало матча в 19.30 мск. Игра пройдет в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».