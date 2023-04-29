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Сегодня, 18:23

«Спартак» — «Ростов»: команды назвали стартовые составы. Мозес и Уткин остались в запасе

Ана Горшкова
Корреспондент
Александр Соболев и Квинси Промес
Александр Соболев и Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Спартак» и «Ростов» объявили стартовые составы на матч 25-го тура чемпионата России.

«Спартак»: Селихов, Джикия, Тавареш, Дуарте, Зобнин, Игнатов, Литвинов, Денисов, Мартинс, Промес, Соболев.

Запасные: Максименко, Чернов, Классен, Рыбус, Зиньковский, Бальде, Мозес, Николсон, Зорин, Пруцев, Хлусевич.

«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Лангович, Сильянов, Мелехин, Миронов, Тугарев, Глебов, Щетинин, Комаров, Комличенко.

Запасные: Медведев, Цулая, Терентьев, Прохин, Бочаров, Уткин, Мельников, Ковальков, Селява, Голенков.

Начало матча в 19.30 мск. Игра пройдет в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
29 апр, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Ростов

Источник: https://premierliga.ru/match/match_15425.html
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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