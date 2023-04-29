«Спартак» — «Ростов»: судья нарушил инструкции — он ошибочно дал спартаковцам выполнить угловой удар. Почему так поступил Левников?

В конце матча 25-го тура чемпионата России «Спартак» — «Ростов» (1:1) арбитр Кирилл Левников поступил вопреки инструкциям и дал красно-белым выполнить два угловых удара, после чего в итоге спартаковцы сравняли счет.

Как стало известно «СЭ», на февральских сборах российским судьям дано такое указание: когда в добавленное судьей время не было травм и оказания помощи игрокам, не было замен, проблем с технологией ВАР, вызвавших потери каких-то секунд или минут, и если при уходе мяча на угловой это время еще не истекло, то надо дать возможность выполнить этот угловой удар. Но если нет таких временных потерь и добавленное время истекло до того момента, как мяч покинул пределы поля на угловой, то в этом случае судья должен дать свисток на окончание первого тайма или матча.

Первый раз мяч вылетел за пределы поля от футболиста «Ростова», когда на телехронометре значились 93 минуты и 1 секунда. То есть добавленное время уже истекло. Никаких упомянутых выше временных потерь не было. Левников тем не менее не дал финальный свисток.

«Спартак» — «Ростов».

«Спартак» — «Ростов».

Второй раз мяч вылетел за пределы поля от футболиста «Ростова», когда на телехронометре значились 93 минуты и 17 секунд. То есть добавленное время уже истекло. Но Левников тем не менее опять не дал финальный свисток.

В итоге «Спартак» сравнял счет.