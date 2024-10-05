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Сегодня, 09:00

«Спартак» — «Ростов»: во сколько начнется и где смотреть матч РПЛ

«Спартак» встретится с «Ростовом» в матче 11-го тура чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Спартак» и «Ростов» встретятся в 11-м туре чемпионата России в субботу, 5 октября. Игра состоится на «Лукойл Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за 45 минут до игры и будет также доступна на сайте matchtv.ru, онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального телеканала).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игры «Спартак» — «Ростов». Основные события встречи в Москве можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
05 окт, 19:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Ростов

В 10 матчах РПЛ-2024/25 «Спартак» набрал 16 очков, «Ростов» — 12. В РПЛ-2023/24 красно-белые заняли пятое место, а ростовчане — седьмое.

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)

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