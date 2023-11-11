«Спартак» сыграет с «Ростовом» в чемпионате России 12 ноября

«Спартак» на своем поле примет «Ростов» в матче 15-го тура чемпионата России 12 ноября, в воскресенье. Игра пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало — в 19:30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию матча. Ключевые события встречи «Спартак» — «Ростов» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Видеотрансляцию матча чемпионата России в прямом эфире покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начнется эфир в 19:00 мск. Также игры российской премьер-лиги сезона-2023/24 доступны в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

После 14-ти туров «Спартак» набрал 21 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В активе «Ростова» 17 баллов, команда находится на 11-м месте в чемпионате России.

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