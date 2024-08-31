Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:39

«Спартак» — «Рубин»: Барко, Угальде и Даку начнут матч с первых минут

Telegram Дзен

«Спартак» и «Рубин» объявили стартовые составы на матч 7-го тура РПЛ.

Встреча состоится в субботу, 31 августа, в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Игра начнется в 19:45 по московскому времени.

«Спартак»: Максименко, Рябчук, Бабич, Зобнин, Литвинов, Умяров, Денисов, Медина, Бонгонда, Барко, Угальде.

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Тесленко, Вуячич, Зотов, Рахмоналиев, Иву, Чумич, Даку.

Перед началом встречи красно-белые идут на шестом месте в таблице чемпионата России, набрав 11 очков. Казанцы располагаются на седьмой строчке с десятью баллами.

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Рубин».

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
31 авг, 19:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Рубин

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
2
Обсудить
Читайте также
Ленедарный борец Лопес признался, что не знает Хабиба
«Наполи» исключил Виктора Осимхена из заявки на сезон
Полиция задержала напавших на свадебный автобус в Подмосковье
Что происходит в «Спартаке» перед матчем с «Рубином»
Не сидите строго: в мордовской колонии чествовали криминального авторитета
Не вышел на связь: на Камчатке пропал пассажирский вертолет
Популярное видео
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 7-й тур: «Локомотив» — «Краснодар», «Спартак» — «Рубин» и другие матчи
«Спартак» — «Рубин». Онлайн-трансляция матча РПЛ
РПЛ: «Спартак» — «Рубин» и другие матчи 7-го тура
«Пари НН» — «Зенит»: видео голов
Дубль Лусиано Гонду принес «Зениту» крупную победу над «Пари НН»
«Пари НН» — «Зенит»: в ворота гостей правильно не назначен пенальти
Тренер «Пари НН» Илич ушел со скамейки при счете 0:3 в матче с «Зенитом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя