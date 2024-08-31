«Спартак» в меньшинстве обыграл «Рубин»

«Спартак» на своем поле одержал победу над «Рубином» в матче 7-го тура РПЛ — 1:0.

На 63-й минуте красно-белые остались в меньшинстве, вторую желтую карточку получил Роман Зобнин. Через 11 минут единственный гол с пенальти забил Эсекиэль Барко.

«Спартак» (14 очков) поднялся на третье место в РПЛ. «Рубин» (10) идет седьмым в турнирной таблице.

В следующем туре команда Деяна Станковича 15 сентября на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо». «Рубин» двумя днями ранее дома примет «Крылья Советов».