«Спартак» сыграет с «Рубином» в 29-м туре РПЛ в воскресенье, 19 мая. Матч пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и начнется в 14.15 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция противостояния. За ключевыми событиями встречи «Спартак» — «Рубин» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также игры премьер-лиги сезона-2023/2024 доступны на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Московская команда набрала 46 очков и занимает 5-е место в таблице чемпионата. Казанский клуб с 41 баллом располагается на 7-й строчке премьер-лиги.

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