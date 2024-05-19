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Сегодня, 13:00

«Спартак» — «Рубин»: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Спартак» сыграет с «Рубином» в чемпионате России 19 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Соболев (ФК «Спартак»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Спартак» сыграет с «Рубином» в 29-м туре РПЛ в воскресенье, 19 мая. Матч пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и начнется в 14.15 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция противостояния. За ключевыми событиями встречи «Спартак» — «Рубин» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также игры премьер-лиги сезона-2023/2024 доступны на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Московская команда набрала 46 очков и занимает 5-е место в таблице чемпионата. Казанский клуб с 41 баллом располагается на 7-й строчке премьер-лиги.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
19 мая, 14:15. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Рубин

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
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