«Спартак» встретится с «Рубином» в матче 7-го тура чемпионата России в субботу, 31 августа. Игра пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и начнется в 19.45 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи. Ключевые события противостояния «Спартак» — «Рубин» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также матчи РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

По итогам 6-ти туров РПЛ красно-белые набрали 11 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. Команда Рашида Рахимова с 10 баллами располагается на седьмой строчке чемпионата России.

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