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Сегодня, 18:30

«Спартак» — «Рубин»: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Спартак» сыграет с «Рубином» в чемпионате России 31 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Антон Зиньковский (ФК «Спартак»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Спартак» встретится с «Рубином» в матче 7-го тура чемпионата России в субботу, 31 августа. Игра пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и начнется в 19.45 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи. Ключевые события противостояния «Спартак» — «Рубин» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также матчи РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

По итогам 6-ти туров РПЛ красно-белые набрали 11 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. Команда Рашида Рахимова с 10 баллами располагается на седьмой строчке чемпионата России.

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
31 авг, 19:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Рубин

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Рашид Рахимов
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
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