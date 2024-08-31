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Сегодня, 08:15

«Спартак» — «Рубин»: трансляция матча РПЛ начнется в 19:00 мск

Трансляция матча «Спартак» — «Рубин» начнется в 19:00 мск
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Футболисты «Спартака».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Спартак» сыграет с «Рубином» в матче 7-го тура Российской премьер-лиги в субботу, 31 августа. Игра пройдет на «Лукойл Арене», стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
31 авг, 19:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Рубин

Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Трансляция, которая начнется за 45 минут до игры, будет также доступна на сайте matchtv.ru. Также игру из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Ключевые события матча «Спартак» — «Рубин» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первых шести турах чемпионата России «Спартак» набрал 11 очков, а «Рубин» — 10.

В сехоне-2023/24 «Спартак» выиграл у «Рубина» оба матча в РПЛ. В итоговой таблице москвичи стали пятыми, а казанцы — восьмыми.
РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
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