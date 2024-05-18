«Спартак» встретится с «Рубином» в матче 29-го тура чемпионата России в воскресенье, 19 мая. Игра состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало — в 14.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями игры «Спартак» — «Рубин» можно в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также матчи премьер-лиги сезона-2023/2024 доступны на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Красно-белые набрали 46 очков и занимают пятое место в таблице чемпионата. Команда Рашида Рахимова с 41 баллом идет на седьмой строчке премьер-лиги.

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