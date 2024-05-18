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Сегодня, 14:15

«Спартак» — «Рубин»: время начала и где смотреть матч РПЛ

«Спартак» сыграет с «Рубином» в чемпионате России 19 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Антон Зиньковский (ФК «Спартак»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Спартак» встретится с «Рубином» в матче 29-го тура чемпионата России в воскресенье, 19 мая. Игра состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало — в 14.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями игры «Спартак» — «Рубин» можно в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также матчи премьер-лиги сезона-2023/2024 доступны на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Красно-белые набрали 46 очков и занимают пятое место в таблице чемпионата. Команда Рашида Рахимова с 41 баллом идет на седьмой строчке премьер-лиги.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
19 мая, 14:15. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Рубин

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
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