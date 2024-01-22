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Сегодня, 21:07

«Спартак» с Промесом прибыл на сборы в Дубай, Амарал присоединится к команде позже

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Московский «Спартак» прибыл на зимние сборы в ОАЭ.

Команда в полном составе, за исключением участвующего в Кубке Африки Тео Бонгонды, добралась до Дубая и разместилась в отеле в районе Джебель-Али.

Спортивный директор красно-белых Томаш Амарал присоединится к команде позже. Об этом «СЭ» сообщил руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

«Команда долетела хорошо и в полном составе, ребята заселились в отель и отдыхают. Все в порядке. Томаш Амарал пока находится в Москве, но в ближайшие дни должен присоединиться к команде в Дубае», — сказал Зеленов.

Красно-белые с 23 января начнут зимнюю подготовку к возобновлению сезона, которая продлится непосредственно до матча с «Зенитом», намеченного на 3 марта. Со 2 по 14 февраля команда Гильермо Абаскаля примет участие в Зимнем Кубке РПЛ.

Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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