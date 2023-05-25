Источник: «Спартак» считает цену за полузащитника «Ростова» Глебова слишком высокой

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль обозначил руководству клуба необходимость купить нового опорного полузащитника в летнее трансферное окно, сообщает Metaratings.

По данным источника, в списке вариантов фигурирует полузащитник «Ростова» Данил Глебов. Красно-белые считают цену за 23-летнего россиянина слишком высокой, но продолжает переговоры по возможному трансферу футболиста.

Также «Спартак» рассматривает альтернативные варианты на позицию опорного полузащитника среди российских и иностранных игроков.

В сезоне-2022/23 Глебов забил 4 гола и сделал 5 результативных передач в 37 матчах за «Ростов» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 7,5 миллиона евро.