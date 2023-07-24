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Сегодня, 09:43

Источник: «Спартак» сделает предложение «Селтику» по защитнику Старфельту

«Спартак» интересуется бывшим игроком «Рубина» Старфельтом
Руслан Минаев
Карл Старфельт.
Фото Global Look Press
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«Спартак» проявляет интерес к защитнику «Селтика» Карлу Старфельту, сообщает Football Scotland.

По данным источника, в ближайшее время красно-белые сделают предложение по экс-игроку «Рубина». 28-летний швед выступал за казанцев с 2019 по 2021 год, после чего перешел в шотландский клуб.

Его контракт с «Селтиком» действует до 31 мая 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 6,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Старфельт провел 37 матчей за клуб, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

РПЛ
ФК Селтик
ФК Спартак (Москва)
Карл Старфельт
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