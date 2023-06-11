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Сегодня, 13:22

Источник: «Спартак» сделал запрос по трансферу 27-летнего форварда «Кадиса» Бонгонда

Руслан Минаев
Тео Бонгонда.
Фото Global Look Press
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«Спартак» проявляет интерес к вингеру «Кадиса» Тео Бонгонда, сообщает El Desmarque.

По данным источника, красно-белые еще не делали официального предложения по переходу 27-летнего конголезца, а только сделали запрос по поводу стоимости перехода.

Интерес к игроку также проявляют клубы МЛС и берлинская «Герта».

Бонгонда перешел в «Кадис» из «Генка» в августе 2022 года за 3 миллиона евро. В этом сезоне он провел за клуб 32 матча, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

Источник: El Desmarque
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