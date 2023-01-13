«Спартак» сделал заявление по ситуации с Промесом

«Спартак» сделал заявление по ситуации с нападающим команды Квинси Промесом.

Как сообщает пресс-служба клуба, 31-летний футболист попросил руководство начать подготовку по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами и клуб удовлетворил его просьбу.

Ранее «СЭ» сообщал, что нидерландский форвард пропустит по медицинским показателям первый сбор красно-белых в ОАЭ, который пройдет с 13 по 17 января.

11 января СМИ информировали, что Промес подозревается в передаче 250 тысяч евро Зигфриду Уортелу, обвиняемому в торговле наркотиками, в качестве компенсации за пропавшую партию кокаина.

«Спартак» объявил состав на первый тренировочный сбор в ОАЭ.