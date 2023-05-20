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Сегодня, 14:18

«Спартак» склоняется к отказу от идеи возрождения второй команды

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Футболисты «Спартака-2».
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По информации «СЭ», руководство «Спартака» склоняется к отказу от идеи возрождения «Спартака-2».

На данный момент окончательное решение руководителями клуба не принято, но сторонников возрождения «двойки» в руководстве клуба практически нет.

23 мая 2022 года «Спартак» на официальном сайте сообщил о закрытии второй команды. В клубе это объяснили сокращением бюджета и финансовыми сложностями.

«Спартак-2» был создан в 2013 году. На протяжении семи сезонов команда выступала в первой лиге. Лучшим ее достижением стало пятое место в сезоне-2015/16.

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ФК Спартак (Москва)
ФК Спартак-2 (Москва)
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