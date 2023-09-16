Гол Бабича помог «Спартаку» вырвать победу над «Сочи»

«Спартак» на своем стадионе обыграл «Сочи» в матче 8-го тура чемпионата России — 1:0.

На 90+1-й минуте защитник московского клуба Серджан Бабич забил победный гол.

«Сочи» с 85-й минуты доигрывал матч вдесятером из-за травмы Вани Дркушича. Главный тренер Дмитрий Хохлов сделал все пять замен уже к 70-й минуте.

«Спартак» прервал серию из 4 матчей без побед. После 8 туров чемпионата России красно-белые набрали 13 очков и расположились на 6-м месте. «Сочи» (6) идет на 12-й позиции.

23 сентября «Спартак» сыграет с «Динамо» в 9-м туре чемпионата России. «Сочи» в этот же день встретится с «Крыльями Советов».