Источник: «Спартак» согласовал с «Бенфикой» трансфер Тавареша

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Защитник «Бенфики» Томаш Тавареш близок к переходу в «Спартак», сообщает Metaratings.ru. Красно-белые улаживают последние детали по трансферу.
По информации источника, 21-летний португалец пройдет медицинское обследование в Москве до конца этой недели.
Отмечается, что существуют технические сложности с графиком платежей. С самим защитником уже согласован личный контракт.
Тавареш является воспитанником «Бенфики». В текущем сезоне он не провел ни одного матча из-за травмы крестообразной связки колена. В прошлом сезоне португалец выступал за швейцарский «Базель» на правах аренды.