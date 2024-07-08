«Спартак» сохранил часть прав на Свинова после ухода вратаря в «Балтику»

«Спартак» подтвердил переход голкипера Ильи Свинова в «Балтику».

Ранее об этом объявила пресс-служба калининградцев. Контракт с 23-летним футболистом рассчитан до 31 мая 2026 года.

Как сообщается на официальном сайте «Спартака», красно-белые сохранили часть прав на голкипера после трансфера и смогут в будущем выкупить его обратно.

Свинов выступал за «Спартак» с 2022 года. Он провел за красно-белых три матча, в которых пропустил десять мячей. В сезоне-2023/24 голкипер на правах аренды играл за «Факел».