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Сегодня, 21:35

«Спартак» сохранил часть прав на Свинова после ухода вратаря в «Балтику»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Спартак» подтвердил переход голкипера Ильи Свинова в «Балтику».

Ранее об этом объявила пресс-служба калининградцев. Контракт с 23-летним футболистом рассчитан до 31 мая 2026 года.

Как сообщается на официальном сайте «Спартака», красно-белые сохранили часть прав на голкипера после трансфера и смогут в будущем выкупить его обратно.

Свинов выступал за «Спартак» с 2022 года. Он провел за красно-белых три матча, в которых пропустил десять мячей. В сезоне-2023/24 голкипер на правах аренды играл за «Факел».

Источник: ФК «Спартак»
Илья Свинов
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
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