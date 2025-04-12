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12 апреля, 15:05

«Спартак» сохраняет интерес к Сильянову

Камила Абдурахманова
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«Спартак» продолжает интересоваться защитником «Локомотива» и сборной России Александром Сильяновым, сообщает Metaratings.ru.

24-летний футболист входит в шорт-лист «Спартака» среди игроков с российским паспортом на позицию крайнего защитника. Вместе с ним в списке находится защитник «Рубина» Илья Рожков и другие игроки.

Пока официальных переговоров между «Спартаком» и «Локомотивом» о трансфере Сильянова не было. «Спартак» может активизировать работу по усилению позиции крайнего защитника ближе к концу сезона. У Сильянова остается год контракта с «Локомотивом», что может снизить цену трансфера.

Сильянов выступает за «Локомотив» четвертый сезон. В текущем сезоне он провел 29 матчей за клуб, забив один гол и сделав одну результативную передачу. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 6 миллионов евро.

Источник: Metaratings.ru
Александр Сильянов
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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