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27 марта, 16:17

«Спартак» передаст вырученные средства от матча с «Уралом» пострадавшим при теракте в «Крокусе»

Алина Савинова
«Лукойл Арена».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Спартак» окажет материальную поддержку пострадавшим и семьям погибших в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщает пресс-служба клуба.

Красно-белые направят все средства от продажи билетов на домашний матч 22-го тура РПЛ с «Уралом» на помощь пострадавшим.

Игра между «Спартаком» и «Уралом» состоится 30 марта на «Лукойл Арене». Начало — в 19.00 по московскому времени.

22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 139 человек.

В субботу «Спартак» пригласил на свой домашний стадион 15-летнего Ислама Халилова, который в день трагедии в «Крокусе» помог людям эвакуироваться из здания. Красно-белые вручили подростку именную футболку, подарки и абонемент на все домашние матчи клуба.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
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