«Спартак» сообщил о возвращении игроков сборной России в расположение команды

«Спартак» сообщил о возвращении игроков сборной России в расположение команды.

Как сообщается на официальном сайте московского клуба, во вторник, 27 сентября, в тренировке команды перед матчем 3-го тура группового этапа Кубка России против «Зенита» приняли участие защитники Даниил Денисов, Георгий Джикия, Даниил Хлусевич, а также нападающий Александр Соболев. Встреча состоится 29 сентября и начнется в 20.30 по московскому времени. Игра состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.

Также красно-белые сообщили, что словенский защитник Миха Мевля и ямайский нападающий Шамар Николсон продолжают находиться в расположении своих национальных команд. Сегодня Словения сыграет в рамках Лиги наций в гостях против Швеции, а Ямайка — в товарищеском матче с Аргентиной в США. После этого оба игрока присоединятся к команде.

После 10 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 19 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице.