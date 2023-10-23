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Допинг

Сегодня, 11:58

«Спартак» стал самым проверяемым на допинг клубом РПЛ с начала сезона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Игроки «Спартака» чаще всех проверялись на допинг Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) с начала сезона-2023/24, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы организации.

С июля по сентябрь у «Спартака» были протестированы девять игроков: Максим Лайкин (два раза), Никита Бозов, Даниил Денисов, Семен Фадеев, Михаил Игнатов, Даниил Хлусевич, Павел Мелешин, Антон Зиньковский, а также Александр Соболев (два раза).

По шесть игроков за первые три месяца сезона были проверены у «Рубина» и «Зенита», по четыре — у «Локомотива», «Динамо», «Ростова» и ЦСКА, по три — у «Краснодара», «Сочи», «Пари НН» и «Балтики», по два — у «Ахмата», «Урала» и «Крыльев Советов».

После 12 туров «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. Лидирует — «Краснодар» (28 очков).

Источник: https://tass.ru/sport/19088677
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
РУСАДА
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