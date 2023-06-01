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РПЛ

Сегодня, 20:12

«Спартак» стал самым убыточным клубом РПЛ по итогам 2022 года

Ана Горшкова
Корреспондент
ФК «Спартак».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российский футбольный союз (РФС) опубликовал финансовую информацию клубов за 2022 год на основании данных, представленных ими при прохождении лицензирования.

«Спартак» стал самым убыточным клубом РПЛ по итогам года. Красно-белые в чистом минусе на 2,351 миллиарда рублей.

Самыми прибыльными клубами стали «Крылья Советов» (777,5 миллиона), «Сочи» (750,3 миллиона) и «Зенит» (647,5 миллиона).

С подробной финансовой отчетностью клубов за 2022 год можно ознакомиться по ссылке.

Рейтинг клубов РПЛ по наибольшей чистой прибыли в 2022 году до налогообложения:

1. «Крылья Советов» — 777,5 млн рублей

2. «Сочи» — 750,3 млн рублей

3. «Зенит» — 647,5 млн рублей

4. «Пари НН» — 398,7 млн рублей

5. «Ахмат» — 324,2 млн рублей

6. «Динамо» — 157,5 млн рублей

7. «Факел» — 127,4 млн рублей

8. «Локомотив» — 44,2 млн рублей

9. «Оренбург» — 20,8 млн рублей

10. «Урал» — 24,2 млн рублей

11. «Ростов» — минус 54,3 млн рублей

12. «Химки» — минус 310,2 млн рублей

13. ЦСКА — минус 454 млн рублей

14. «Торпедо» — минус 541,2 млн рублей

15. «Краснодар» — минус 1,175 млрд рублей

16. «Спартак» — минус 2,35 млрд рублей

Источник: РФС
РПЛ
РФС
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
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59
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