«Спартак» стал самым убыточным клубом РПЛ по итогам 2022 года

Сегодня, 20:12
Российский футбольный союз (РФС) опубликовал финансовую информацию клубов за 2022 год на основании данных, представленных ими при прохождении лицензирования.
«Спартак» стал самым убыточным клубом РПЛ по итогам года. Красно-белые в чистом минусе на 2,351 миллиарда рублей.
Самыми прибыльными клубами стали «Крылья Советов» (777,5 миллиона), «Сочи» (750,3 миллиона) и «Зенит» (647,5 миллиона).
С подробной финансовой отчетностью клубов за 2022 год можно ознакомиться по ссылке.
Рейтинг клубов РПЛ по наибольшей чистой прибыли в 2022 году до налогообложения:
1. «Крылья Советов» — 777,5 млн рублей
2. «Сочи» — 750,3 млн рублей
3. «Зенит» — 647,5 млн рублей
4. «Пари НН» — 398,7 млн рублей
5. «Ахмат» — 324,2 млн рублей
6. «Динамо» — 157,5 млн рублей
7. «Факел» — 127,4 млн рублей
8. «Локомотив» — 44,2 млн рублей
9. «Оренбург» — 20,8 млн рублей
10. «Урал» — 24,2 млн рублей
11. «Ростов» — минус 54,3 млн рублей
12. «Химки» — минус 310,2 млн рублей
13. ЦСКА — минус 454 млн рублей
14. «Торпедо» — минус 541,2 млн рублей
15. «Краснодар» — минус 1,175 млрд рублей
16. «Спартак» — минус 2,35 млрд рублей