«Спартак» связался с Циципасом, чтобы передать греку клубную футболку

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Как стало известно «СЭ», московский «Спартак» связался с представителями греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, чтобы передать тому привет и клубную футболку.
Ранее Циципас в интервью «СЭ» рассказал, что с детства болеет за красно-белых и был бы счастлив получить клубную футболку.
«Спартак» планирует передать теннисисту подарок через его представителя на одном из ближайших турниров ATP.
Циципас по материнской линии является внуком бывшего футболиста и тренера «Спартака» олимпийского чемпиона Мельбурна Сергея Сальникова.