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Сегодня, 13:42

«Спартак» связался с Циципасом, чтобы передать греку клубную футболку

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Стефанос Циципас.
Фото Global Look Press
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Как стало известно «СЭ», московский «Спартак» связался с представителями греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, чтобы передать тому привет и клубную футболку.

Ранее Циципас в интервью «СЭ» рассказал, что с детства болеет за красно-белых и был бы счастлив получить клубную футболку.

«Спартак» планирует передать теннисисту подарок через его представителя на одном из ближайших турниров ATP.

Стефанос Циципас. «Болею за «Спартак» и был бы счастлив получить от клуба футболку!» Эксклюзивное интервью Стефаноса Циципаса

Циципас по материнской линии является внуком бывшего футболиста и тренера «Спартака» олимпийского чемпиона Мельбурна Сергея Сальникова.

Теннис
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Стефанос Циципас
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