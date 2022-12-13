«Спартак» сыграет против «Левски» на сборе в Дубае

«Спартак» утвердил еще один товарищеский матч в рамках зимнего сбора в Дубае (ОАЭ).

22 января красно-белые сыграют против «Левски». Игра состоится на одном из полей комплекса Jebel Ali и начнется в 18.00 по московскому времени.

27 января «Спартак» проведет матч против еще одной команды из Болгарии — «Ботева».

«Спартак» проведет три зимних сбора: в Дубае (с 13 по 27 января), Абу-Даби (с 30 января по 11 февраля) и Белеке (с 14 по 20 февраля). В Абу-Даби красно-белые примут участие в товарищеском турнире «Зимний кубок РПЛ» вместе с «Ростовом», «Краснодаром» и «Сочи».