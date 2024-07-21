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Сегодня, 15:48

«Спартак» сыграет с «Оренбургом» без Виллиана Жозе, Дуарте и Тавареша

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Защитники «Спартака» Томаш Тавареш, Алексис Дуарте и нападающий красно-белых Виллиан Жозе не приехали на матч 1-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Игра пройдет в воскресенье на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 17.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Оренбург» — «Спартак».

Тавареш и Дуарте выступают за московскую команду с 2023 года. Виллиан Жозе присоединился к красно-белым в это межсезонье.

В прошлом сезоне «Спартак» занял 5-е место в чемпионате России. «Оренбург» финишировал на 12-й позиции в турнирной таблице РПЛ.

Виллиан Жозе
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
Томаш Тавареш
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