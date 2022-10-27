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Сегодня, 20:22

«Спартак» сыграет с «Торпедо» в форме с классическим ромбом

Иван Шитик
Корреспондент
Ретро-форма «Спартака».
Фото ФК «Спартак»
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Футболисты «Спартака» проведут игру 15-го тура чемпионата России против «Торпедо» в особенной форме, которая выполнена в ретро-стиле, сообщает пресс-служба клуба.

«В год столетия клуба мы хотим разными способами отдать дань уважения нашей великой истории. Именно поэтому в классическом московском дерби с черно-белыми «Спартак» сыграет в форме без спонсорских логотипов и с легендарным ромбом без мяча внутри», — говорится в заявлении.

«Спартак» занимает в турнирной таблице РПЛ второе место с 29 очками, «Торпедо» идет на последней, 16-й строчке (6 очков).

Матч пройдет 30 октября в Москве на «Открытие Арене». Начало встречи — в 16.30 (мск).

Главным судьей матча 15-го тура РПЛ назначен Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.

Источник: https://spartak.com/news/2022-10-27-spartak_sygrayet_s_torpedo_v_forme_s_klassicheskim_rombom/
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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«Спартак» сыграет в ретро-форме с «Торпедо»

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