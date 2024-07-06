«Спартак» сыграет с «Уфой» 7 июля

Сегодня, 15:17
«Спартак» 7 июля проведет товарищеский матч против «Уфы» в рамках подготовки к новому сезону, сообщает пресс-служба красно-белых.
Встреча пройдет на клубной базе столичного клуба и начнется в 18.30 по мск. Трансляция игры не запланирована.
В сезоне-2023/24 «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В мае красно-белые объявили о назначении серба Деяна Станковича на пост главного тренера команды.
«Уфа» проведет предстоящий сезон в Мелбет-Первой лиге, куда команда вернулась спустя год после вылета.