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Сегодня, 15:17

«Спартак» сыграет с «Уфой» 7 июля

Алина Савинова
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«Спартак» 7 июля проведет товарищеский матч против «Уфы» в рамках подготовки к новому сезону, сообщает пресс-служба красно-белых.

Встреча пройдет на клубной базе столичного клуба и начнется в 18.30 по мск. Трансляция игры не запланирована.

В сезоне-2023/24 «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В мае красно-белые объявили о назначении серба Деяна Станковича на пост главного тренера команды.

«Уфа» проведет предстоящий сезон в Мелбет-Первой лиге, куда команда вернулась спустя год после вылета.

Источник: ФК Спартак
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Уфа
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