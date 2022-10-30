Сегодня, 18:27
«Спартак» с минимальным счетом победил «Торпедо» в матче 15-го тура чемпионата России — 1:0.
Автором единственного мяча стал полузащитник красно-белых Квинси Промес, который отличился в начале второго тайма. Промес забил 12-й гол в нынешнем сезоне и вышел в лидеры гонки бомбардиров.
Отметим, что красно-белые проводили эту встречу в специальной ретро-форме.
Команда Гильермо Абаскаля набрала 32 очка и вернулась на второе место в турнирной таблице.
«Торпедо» проиграло третий матч подряд в чемпионате со счетом 0:1. Команда Андрея Талалаева остается на последнем, 16-м месте (6 очков).
В следующем туре «Спартак» в гостях 5 ноября сыграет против «Сочи». «Торпедо» 6 ноября на своем поле примет «Крылья Советов».
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