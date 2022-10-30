Сегодня, 15:10
В воскресенье, 30 октября , состоится матч 15-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Спартак» на своем поле примет «Торпедо». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.
В последний раз команды встречались в сезоне-2014/15, когда «Торпедо» выступало в премьер-лиге. Тогда «Спартак» дважды обыграл соперника — 3:0 и 1:0.
В нынешнем сезоне красно-белые идут на 4-м месте после 14 игр, набрав 29 очков. У «Торпедо» — 6 баллов и последняя строчка.
Турнирная таблица чемпионата России — здесь.
Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.
Следить за матчем «Спартак» — «Торпедо» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Премьер».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования