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Сегодня, 18:06

Тихонов: «Спартак» является фаворитом в этой игре с «Торпедо», но будет непростой матч»

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Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата России по футболу между красно-белыми и «Торпедо». Встреча пройдет 30 октября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», начало — в 16.30 по московскому времени.

«Спартак» является фаворитом в этой игре: Промес вернется в состав, а главный тренер Абаскаль — на скамейку. «Торпедо» показало характер в недавней игре и не дал ЦСКА себя обыграть. Так что будет непростой матч», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

По словам 52-летнего российского специалиста, для команды Гильермо Абаскаля всё сложится хорошо, если она забьет «Торпедо» в начале матча.

«Спартаку» нельзя терять очки в погоне за «Зенитом». Но «Торпедо» находится на последнем месте и тоже должен набирать очки, чтобы выбраться из зоны вылета», — добавил Тихонов.

«Спартак» с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» располагается на 16-й, последней строчке, с 6 баллами. В 14-м туре чемпионата России красно-белые разгромили "Химки" - 5:0, а "Торпедо" уступило "Ахмату" (0:1).

Андрей Тихонов ранее тренировал "Крылья Советов", "Астану", "Енисей"и другие команды.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
30 окт, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Торпедо М

 

Источник: https://metaratings.ru/news/tikhonov-esli-spartak-zabet-torpedo-v-nachale-igry-to-dlya-krasno-belykh-vse-slozhitsya-khorosho-1397558/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
1-й тайм

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия
Барселона

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
Андрей Тихонов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
0
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