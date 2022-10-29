Тихонов: «Спартак» является фаворитом в этой игре с «Торпедо», но будет непростой матч»

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Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата России по футболу между красно-белыми и «Торпедо». Встреча пройдет 30 октября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», начало — в 16.30 по московскому времени.
«Спартак» является фаворитом в этой игре: Промес вернется в состав, а главный тренер Абаскаль — на скамейку. «Торпедо» показало характер в недавней игре и не дал ЦСКА себя обыграть. Так что будет непростой матч», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.
По словам 52-летнего российского специалиста, для команды Гильермо Абаскаля всё сложится хорошо, если она забьет «Торпедо» в начале матча.
«Спартаку» нельзя терять очки в погоне за «Зенитом». Но «Торпедо» находится на последнем месте и тоже должен набирать очки, чтобы выбраться из зоны вылета», — добавил Тихонов.
«Спартак» с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» располагается на 16-й, последней строчке, с 6 баллами. В 14-м туре чемпионата России красно-белые разгромили "Химки" - 5:0, а "Торпедо" уступило "Ахмату" (0:1).
Андрей Тихонов ранее тренировал "Крылья Советов", "Астану", "Енисей"и другие команды.
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