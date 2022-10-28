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Сегодня, 15:59

Мацуев считает, что «Торпедо» выйдет на матч со «Спартаком», как на последний бой

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Народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Торпедо в 15-м туре РПЛ.

«Для «Торпедо» каждый матч решающий, так как они находятся в самом конце турнирной таблицы. Конечно же, они будут выходить, как на последний бой, тем более с ведущими командами. Приход нового тренера всегда придает некий импульс. Талалаев пытается вытащить «Торпедо» вне зависимости от принадлежности к клубу. Я всегда симпатизировал «Торпедо». Понятно, что «Спартак» — это любовь, то «Торпедо» всегда была симпатичной для меня командой, еще со времен Валентина Иванова, с которым я знаком лично.

Мне хочется, чтобы «Торпедо» было в высшем дивизионе. Конечно, не в матче с моим любимым «Спартаком» я буду желать набирать очки торпедовцам. Да, мы находимся в разных частях таблицы, но недооценка соперников может всегда аукнуться даже самым великим клубам. Надеюсь, что «Спартак» сохранит тот настрой, который у него был в матче с ЦСКА — вот настоящая битва была. И хочется, чтобы мы дальше шли, шли и догоняли своего принципиального соперника — «Зенит», — сказал Мацуев корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

«Торпедо» сыграет со «Спартаком» 30 октября. Начало матча — в 16.30 по московскому времени. На данный момент красно-белые с 29 очками занимают 2-е место в РПЛ, черно-белые — последнее (6 очков).

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
30 окт, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Торпедо М
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
Денис Мацуев
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