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Сегодня, 12:30

Пресняков-старший: «Спартаку» будет не так просто. «Торпедо» будет биться»

Владимир Пресняков-старший сделал прогноз на матч «Спартак» — «Торпедо»
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с «Торпедо» в рамках 15-го тура РПЛ.

«Против «Спартака» всегда по-особенному стараются играть, настраиваются. Даже если красно-белые будут на 16-м месте, все равно будут стараться. «Спартаку» будет не так просто. «Торпедо» будет биться. У команды стала вырисовываться игра», — сказал Пресняков «СЭ».

Красно-белые с 29 очками занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 7 очков. Торпедовцы — последние.

Матч «Спартак» — «Торпедо» пройдет 30 октября и начнется в 16.30 мск.

29.10.2022 | Локомотив — ЦСКА

 

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
ЦСКА

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия
Барселона

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
0
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