Пресняков-старший: «Спартаку» будет не так просто. «Торпедо» будет биться»

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с «Торпедо» в рамках 15-го тура РПЛ.

«Против «Спартака» всегда по-особенному стараются играть, настраиваются. Даже если красно-белые будут на 16-м месте, все равно будут стараться. «Спартаку» будет не так просто. «Торпедо» будет биться. У команды стала вырисовываться игра», — сказал Пресняков «СЭ».

Красно-белые с 29 очками занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 7 очков. Торпедовцы — последние.

Матч «Спартак» — «Торпедо» пройдет 30 октября и начнется в 16.30 мск.

29.10.2022 | Локомотив — ЦСКА