Сегодня, 17:42
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес отличился в матче 15-го тура РПЛ против «Торпедо.
Он открыл счет в начале второго тайма — 1:0.
Промес вышел один на один с голкипером и со второй попытки отправил мяч в ворота.
Промес забил 12-й гол в нынешнем сезоне и вышел в лидеры спора бомбардиров.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования