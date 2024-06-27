«Спартак» обыграл «Торпедо» в товарищеском матче

«Спартак» победил «Торпедо» в товарищеской встрече — 3:1. Матч проходил на базе красно-белых в Тарасовке.

В составе команда Деяна Станковича голы забили Антон Зиньковский, Павел Мелешин и Даниил Зорин. У «Торпедо» отметился Александр Иваньков.

Красно-белые провели первый матч под руководством Станковича. Клуб объявил о назначении сербского тренера 16 мая.

21 июля «Спартак» встретится на выезде с «Оренбургом» в 1-м туре РПЛ сезона-2024/25. «Торпедо» 28 июня сыграет товарищескую игру против «Иртыша» из Омска.

Товарищеский матч. Клубы

«Спартак» — «Торпедо» — 3:1 (1:1)

Голы: Зиньковский, 27 (1:0). Иваньков, 37 (1:1). Мелешин, 49 (2:1). Зорин, 73 (3:1).

«Спартак»: Максименко (Селихов, 46), Чернов (Литвинов, 46), Рябчук (Тавареш, 46), Дуарте (Зобнин, 46), Зиньковский (Умяров, 46), Мартинс (Медина, 46), Игнатов (Денисов, 46), Пруцев (Джебов, 46), Хлусевич (Гузиев, 46), Бонгонда (Зорин, 46), Соболев (Мелешин, 46).

«Торпедо»: Бабурин, Бородин, Иваньков, Шевченко, Роганович, Горбунов (Шитов, 46), Чурич, Костин, Галкин (Рейна, 46), Шамкин, Червяков (Максимов, 46).

27 июня. Московская область. Стадион «Тарасовка».