Сегодня, 15:22
«Спартак» и «Торпедо» объявили стартовые составы на матч 15-го тура РПЛ.
«Спартак»: Селихов, Джикия, Маслов, Игнатов, Хлусевич, Денисов, Зобнин, Пруцев, Промес, Соболев, Николсон.
Запасные: Максименко, Шитов, Чернов, Рассказов, Мевля, Классен, Рыбус, Зиньковский, Шитов, Зорин, Мелешин.
«Торпедо»: Довбня, Смольников, Кожемякин, Роганович, Нетфуллин, Ле Таллек, Каймаков, Чкрич, Савич, Караев, Турищев.
Запасные: Бабурин, Самсонов, Прошкин, Шапич, Рязанцев, Султонов, Рейхмен, Енин, Эркинов, Лебеденко, Лаптев, Коста.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования