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Сегодня, 20:09

«Спартак» победил «Уфу» благодаря голу Мелешина

Руслан Минаев
Павел Мелешин принес «Спартаку» победу над «Уфой».
Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» обыграл «Уфу» в товарищеском матче — 1:0.

Встреча проходила в закрытом формате на базе московского клуба в Тушине. По договоренности таймы длились по 35 минут.

Гол на 15-й минуте забил форвард красно-белых Павел Мелешин.

12 июля «Спартак» проведет товарищеский матч с московским «Динамо». «Уфа» 15 июля сыграет на выезде с «Аланией» в первом туре первой лиги.

Товарищеский матч. Клубы

«Спартак» (Москва) — «Уфа» — 1:0 (1:0)

Гол: Мелешин, 15.

«Спартак»: Селихов, Бабич (Никифоров, 36), Рябчук, Тавареш, Зиньковский, Умяров, Медина, Пруцев, Джебов, Гузиев, Мелешин.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Уфа
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