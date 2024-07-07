«Спартак» победил «Уфу» благодаря голу Мелешина

«Спартак» обыграл «Уфу» в товарищеском матче — 1:0.

Встреча проходила в закрытом формате на базе московского клуба в Тушине. По договоренности таймы длились по 35 минут.

Гол на 15-й минуте забил форвард красно-белых Павел Мелешин.

12 июля «Спартак» проведет товарищеский матч с московским «Динамо». «Уфа» 15 июля сыграет на выезде с «Аланией» в первом туре первой лиги.

Товарищеский матч. Клубы

«Спартак» (Москва) — «Уфа» — 1:0 (1:0)

Гол: Мелешин, 15.

«Спартак»: Селихов, Бабич (Никифоров, 36), Рябчук, Тавареш, Зиньковский, Умяров, Медина, Пруцев, Джебов, Гузиев, Мелешин.