«Спартак» победил «Уфу» благодаря голу Мелешина

Сегодня, 20:09
«Спартак» обыграл «Уфу» в товарищеском матче — 1:0.
Встреча проходила в закрытом формате на базе московского клуба в Тушине. По договоренности таймы длились по 35 минут.
Гол на 15-й минуте забил форвард красно-белых Павел Мелешин.
12 июля «Спартак» проведет товарищеский матч с московским «Динамо». «Уфа» 15 июля сыграет на выезде с «Аланией» в первом туре первой лиги.
Товарищеский матч. Клубы
«Спартак» (Москва) — «Уфа» — 1:0 (1:0)
Гол: Мелешин, 15.
«Спартак»: Селихов, Бабич (Никифоров, 36), Рябчук, Тавареш, Зиньковский, Умяров, Медина, Пруцев, Джебов, Гузиев, Мелешин.