«Спартак» — «Урал»: пенальти в ворота Селихова помог назначить судья из Петербурга. Почему не удален Дуарте?

На 24-й минуте матча 18-го тура чемпионата России «Спартак» — «Урал» в штрафной площади красно-белых упал Алексей Каштанов, стремившийся замкнуть передачу партнера. Арбитр Виталий Мешков не квалифицировал действия Алексиса Дуарте как нарушение правил и не указал на 11-метровую отметку.

Но вмешался видеоарбитр из Санкт-Петербурга Кирилл Левников. В итоге после достаточно долгой проверки самим ВАР и позднее Мешковым, отнявшей почти четыре минуты, судья назначил пенальти и вынес Дуарте предупреждение.

«Спартак» — «Урал».

С вердиктом арбитра, проводившего 200-й матч в чемпионате России, можно согласиться. Спартаковский защитник действительно придержал соперника, находившегося перед ним. Но при этом нельзя утверждать, что показанные повторы позволяют сделать однозначный вывод — качество показа спорного эпизода оставляет желать лучшего.

«Спартак» — «Урал».

Вопрос также в том, почему Мешков, долго изучавший повторы, не удалил Дуарте за лишение соперника явной возможности забить гол. Он не увидел такой возможности, потому что Каштанов не владел мячом?

«Спартак» — «Урал».

Наконец, обращает на себя внимание назначение ВАР из Петербурга на игру с участием главного конкурента «Зенита» в борьбе за золото. Наверняка найдется немало болельщиков красно-белых, которые начнут строить теорию заговора. В условиях обострившейся конкуренции в чемпионате России таких назначений, пожалуй, лучше избегать.