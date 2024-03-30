«Спартак» — «Урал»: судья ошибочно не назначил пенальти в пользу красно-белых

На 72-й минуте матча 22-го тура чемпионата России «Спартак» — «Урал» судья Владимир Москалев ошибочно не назначил пенальти в ворота гостей.

Видеоассистенты Вера Опейкина и Андрей Фисенко провели проверку, но не стали вмешиваться в действия судьи и исправлять его решение. Решение фактическое — звать арбитра к монитору не следовало, было достаточно убедиться, где произошло нарушение правил.

Владимир Москалев и момент фола Дениса Кулакова на Антоне Зиньковском.

В итоге же Денис Кулаков избежал заслуженного наказания в виде 11-метрового удара. Дело в том, что капитан «Урала» совершил фол против Антона Зиньковского, ударив его шипами по голеностопу. Произошло это на линии штрафной площади. Эта линия является частью штрафной площади. Соответственно, нарушение правил, совершенное на этой линии, карается назначением не штрафного удара, а пенальти.

Этого сделано не было.