Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

30 марта, 20:58

«Спартак» — «Урал»: судья ошибочно не назначил пенальти в пользу красно-белых

Александр Бобров
Шеф-редактор
Денис Кулаков наступил на ногу Антону Зиньковскому.
Telegram Дзен

На 72-й минуте матча 22-го тура чемпионата России «Спартак» — «Урал» судья Владимир Москалев ошибочно не назначил пенальти в ворота гостей.

Видеоассистенты Вера Опейкина и Андрей Фисенко провели проверку, но не стали вмешиваться в действия судьи и исправлять его решение. Решение фактическое — звать арбитра к монитору не следовало, было достаточно убедиться, где произошло нарушение правил.

Владимир Москалев и момент фола Дениса Кулакова на Антоне Зиньковском.

В итоге же Денис Кулаков избежал заслуженного наказания в виде 11-метрового удара. Дело в том, что капитан «Урала» совершил фол против Антона Зиньковского, ударив его шипами по голеностопу. Произошло это на линии штрафной площади. Эта линия является частью штрафной площади. Соответственно, нарушение правил, совершенное на этой линии, карается назначением не штрафного удара, а пенальти.

Этого сделано не было.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
30 мар, 19:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
0:0
Урал
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Владимир Москалев
139
164
Читайте также
Спецслужбы Франции рекомендовали отменить церемонию открытия Олимпиады-2024
«Партизан» поддержал Россию после теракта в «Крокусе»
Спецназ ФСБ заблокировал террористов в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска
Сын Кости Цзю проиграл впервые в жизни: получил страшное рассечение, не смог остановить кровь и даже не видел соперника
Средства ПВО ликвидировали три украинских БПЛА над Ярославской областью
Экономист перечислил не получившие прибавку к пенсии категории граждан
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Краснодар», «Крылья» — «Зенит» и другие матчи
РПЛ: «Спартак» и «Урал» сыграли вничью, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи 22-го тура
«Факел» и «Оренбург» сыграли вничью в РПЛ
«Факел» — «Оренбург»: судья Буланов застрял в центре поля — воронежцы забили гол
«Рубин» — «Ахмат»: стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ
«Рубин» — «Ахмат»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире
Булыкин объяснил, почему «Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Генеральный директор «Пари НН» назвал причины поражения в матче против «Балтики»

«Спартак» сыграл вничью с «Уралом»