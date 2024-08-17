«Спартак» в день столетия «Торпедо» пожелал клубу вернуться в элиту российского футбола

Сегодня, 17:21
«Спартак» в своих социальных сетях поздравил «Торпедо» со столетием клуба.
«Поздравляем «автозаводцев» с большим юбилем! Желаем успехов и скорейшего возвращения в РПЛ!» — сказано в сообщении красно-белых.
«Торпедо» было основано 17 августа 1924 года. Московский клуб является трехкратным чемпионом СССР, шестикратным обладателем Кубка СССР и единожды — победителем Кубка России.
В следующем матче «автозаводцы» сыграют против «Нефтехимика». Встреча пройдет 17 августа и начнется в 19:24 на стадионе «Лужники».