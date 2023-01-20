«Спартак» вместо игры с «Левски» проведет товарищеский матч против команды из Узбекистана

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал об изменениях в расписание сборов московского клуба.

«22 января играем с клубом АГМК (Узбекистан). Этот матч состоится вместо игры с «Левски», — рассказал Зеленов.

Сегодня, 20 января, «Левски» известил москвичей об отказе от товарищеского матча, который должен был состояться 22 января в Дубае.

Ранее болельщики «Левски» протестовали против того, чтобы команда проводила товарищеские матчи с российскими клубами.