«Спартак» впервые с 1998 года сыграл на ноль в пяти матчах чемпионата России подряд

«Спартак» на своем поле обыграл «Рубин» (1:0) в матче 7-го тура РПЛ.

На 63-й минуте красно-белые остались в меньшинстве, вторую желтую карточку получил Роман Зобнин. Через 11 минут единственный гол с пенальти забил Эсекиэль Барко.

«Спартак» сыграл на ноль в пятом матче РПЛ кряду. Это лучшая серия красно-белых в чемпионатах России с 1998 года, когда московская команда не пропускали в семи матчах подряд, сообщает Opta Sports.

«Спартак» (14 очков) поднялся на третье место в РПЛ. «Рубин» (10) идет седьмым в турнирной таблице.