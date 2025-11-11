«Спартак» все еще не определился с заменой Станковичу

Максим Алланазаров Заместитель главного редактора

По информации «СЭ», руководство «Спартака» все еще не определилось с заменой Деяну Станковичу, несмотря на объявление об отставке серба с поста главного тренера команды. Во вторник, 10 ноября 47-летний специалист был вызван на встречу с руководством красно-белых, на которой ему сообщили об увольнении. При этом клуб на сегодняшний день не имеет никаких договоренностей с потенциальными кандидатами. В октябре появилась информация о том, что бывший главный тренер «Алавеса» Луис Гарсия, предложенный спортивным директором «Спартака» Франсисом Кахигао, является главным претендентом на пост в «Спартаке», однако, по данным «СЭ», руководство клуба отклонило кандидатуру испанца. Также среди кандидатов на место Станковича называли главного тренера словенского «Целе» Альберта Риеру, экс-главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича и бывшего главного тренера «Динамо» Марцела Личку. «Спартак» объявил о расторжении контракта со Станковичем по обоюдному согласию сторон во вторник, 11 ноября из-за неудовлетворительных результатов. В сезоне-2024/25 «Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ. После 15 туров чемпионата России-2025/26 красно-белые идут на шестой строчке с 25 очками, уступая лидирующему «Краснодару» 8 очков. Станкович возглавлял «Спартак» с июля 2024 года. «Спартак» отправил Станковича в отставку: онлайн-трансляция

